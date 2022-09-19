12:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Эксперты рассказали, как изменятся цены на рынке недвижимости с 1 октября. Об этом сообщает Life.ru.
По словам главы аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрия Таганова, в среднем приобрести "квадрат" первички в старых границах города по итогам последнего месяца лета можно было за 353,9 тысячи рублей, в ТиНАО – за 233 тысячи рублей, а в области – за 171,8 тысячи рублей.
Эксперт подчеркнул, что стоимость жилья достигла пика, из-за чего мало кто в настоящее время может позволить себе купить квартиру. Средняя стоимость однушки в столице достигла 12,26 миллиона рублей.
"По нашим наблюдениям, программа льготной ипотеки уже фактически не работает, она позволяет лишь поддерживать спрос на невысоком уровне, но уже не может подтолкнуть его увеличение. Поэтому осенью мы прогнозируем медленный рост цен", – отметил специалист.
В свою очередь, директор управления вторичного рынка "ИНКОМ-Недвижимости" Сергей Шлома заявил, что продавцы на вторичном рынке стали предоставлять скидки, которые примерно составляют 15%.
"По нашим данным, на вторичном рынке элитной недвижимости средняя стоимость одного квадратного метра сегодня находится на уровне 600–800 тысяч рублей. Если посмотреть рекламные объявления о продаже, то за полгода в сравнении с весной средний уровень цен опустился примерно на 5%", – уточнил эксперт.
Что касается аренды жилья, по словам замдиректора управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости" Оксаны Поляковой, по сравнению с прошлым годом нет большого спроса и очередей нанимателей.
"Сейчас спрос на экономичные варианты выше предложения, так как наиболее ликвидные объекты активно вымываются из экспозиции. Количество желающих арендовать наиболее низкобюджетное жилье на 17% превосходит число таких лотов", – рассказала она.
Полякова выразила мнение, что в октябре на рынке сохранится высокий спрос. При этом она уточнила, что в таком случае цены могут вырасти практически на 5–10%, а скидок не будет до зимы.
По словам экспертов, в октябре может также увеличиться спрос на земельные участки. Начальник отдела управления загородной недвижимости "ИНКОМ-Недвижимости" Татьяна Максимова уточнила, что он смещается в сторону готовых коттеджей.
Ранее в Москве на рынке недвижимости появились предложения о продаже апартаментов в подвалах, на цокольных и антресольных этажах. Сообщалось, что в некоторых апартаментах нет окон, а их площадь составляет от 11,8 до 33,2 квадратного метра. Стартовая цена начинается от 1,43 миллиона рублей и доходит до 7,99 миллиона рублей.
В свою очередь, в компании Level Group связали появление таких предложений с попыткой задействовать каждый квадратный метр помещения. Однако, заверили эксперты, апартаменты без естественного света не подходят для постоянного проживания.
Аналитики заявили, что аренда комнат в Москве подешевела за год на 8%
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