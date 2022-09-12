В Москве появились апартаменты в подвалах и на цокольных этажах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве на рынке недвижимости появились предложения о продаже апартаментов в подвалах, на цокольных и антресольных этажах, сообщает газета "Известия".

Как отмечает издание, в некоторых апартаментах нет окон, а их площадь составляет от 11,8 до 33,2 квадратного метра. Стартовая цена начинается от 1,43 миллиона рублей и доходит до 7,99 миллиона рублей.

Отмечается, что подвальные помещения ниже в цене примерно на 21–40%, чем на обычных этажах в таких же домах.

Управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка назвала подобное предложение оптимизацией, благодаря которой стоимость объектов падает, а интерес покупателя возрастает.

"Практика массовой не станет и пока будет ограничена Москвой и Петербургом, где цены на новостройки очень высоки. В регионах ценовой вопрос стоит не столь остро, поэтому там вряд ли появятся в продаже подвальные апартаменты от застройщиков", – добавила она.

В свою очередь, в компании Level Group связали появление таких предложений с попыткой задействовать каждый квадратный метр помещения. Однако апартаменты без естественного света не подходят для постоянного проживания.

"Спрос на малогабаритные и нестандартные апартаменты с "особенностями" есть, но он крайне ограничен. Такие предложения могут привлекать исключительно своей ценой, но если посмотреть на них рационально, то очень часто даже это не может компенсировать их явные недостатки", – подчеркнул коммерческий директор ГК "Основа" Игорь Сибренков.

Ранее появилась информация, что правовой статус апартаментов могут изменить. Поправки в закон решили обсудить в Совете Федерации. Прописку владельцам такой недвижимости по-прежнему не обещают, но временную регистрацию можно будет получить.

