Эксперты рассказали, как увеличить доход от аренды жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Опасаясь потери и обесценивания капитала, люди скупают недвижимость и начинают сдавать жилье, ожидая лучших времен для продажи. Об этом сообщает Life.ru.

Владелец инвестиционного агентства недвижимости Light Side Всеволод Джавад-Заде пояснил, что в настоящее время вторичный рынок недвижимости встал из-за непривлекательных условий по ипотеке. Эксперт отметил, что застройщик обычно добавляет к стоимости объекта 15–20%. Те же, кто покупает недвижимость под аренду, соглашаются на ипотеку под 0,1% на 20–30 лет. При этом ежемесячный платеж за счет низкой ставки пропорционально ниже, а чистая прибыль в этом случае вырастает.

"Если сдавать такую квартиру или апартаменты, то чистая прибыль (после оплаты ипотеки и прочих расходов по аренде) инвестора составит порядка 10% годовых. А если квартира еще разделена на студии, то доходность увеличивается до 13–15% годовых", – добавил Джавад-Заде.

Замдиректора управления аренды квартир "ИНКОМ-недвижимости" Оксана Полякова пояснила, что время окупаемости квартир из эконом сегмента составляет 18–20 лет. По ее мнению, для выгодной сдачи жилья нужно определить целевую аудиторию и объем финансовых вложений для повышения ликвидности квартиры.

"Допустим, у клиента в активе не очень ухоженная квартира в старом доме в удаленном дешевом районе и нет свободных денег на ремонт, ему в общем все равно, кто там будет жить – группа приезжих рабочих или студентов. Тогда проще ничего в ней не делать, сдавать со скидкой 5–15% и особенно не переживать о том, как будут обращаться с "бабушкиной" обстановкой", – говорится в сообщении.

Руководитель "Аренда" компании Apple Real Estate Владимир Родионов подчеркнул, что средняя доходность в разных сегментах рынка аренды составляет 4–8%.

Полякова поведала, что для аккуратных, ответственных и платежеспособных квартирантов необходимо сделать скромный ремонт и привести жилье в порядок. В частности, она отметила, что нужно не только поклеить светлые обои и уложить ламинат, но и купить приличную мебель и современный текстиль.

Однако эксперт добавила, что ремонт не увеличит значительно арендную ставку, но привлечет клиентов. В этом случае квартира не будет простаивать. При этом жилье сразу перейдет из экономкласса в бизнес или премиум, если сделать небольшой ремонт в расположенной в престижном районе квартире.

Ранее сообщалось, что средняя площадь приобретаемых россиянами квартир снизилась на 6,7%, до 53,1 квадратного метра в Москве. Это связано с подорожанием квадратного метра жилья в столице и, соответственно, оптимизацией расходов гражданами.

