Названы восемь регионов России с подешевевшим жильем

21:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Официальные цены на жилье на четвертый квартал 2022 года снизились в восьми регионах России, сообщает "Российская газета".
Локации с подешевевшей недвижимостью назвал Минстрой. В их числе – Мурманская область, Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецкий АО, Тыва, Камчатка и Сахалин.
Заметнее всего цены вырастут в Ленинградской области, при этом в самом Санкт-Петербурге показатель не изменится. В Москве квадратный метр жилья подорожает с 161,2 до 166,04 тысячи рублей.
Минстрой пересматривает среднерыночную стоимость метра в каждом регионе раз в три месяца. В третьем квартале года цена снизилась только в Хабаровском крае.
Ранее сообщалось, что российские строительные компании увеличили количество скидок, бонусов и рассрочек на рынке новостроек. Как отмечала замглавы ипотечного департамента риелторской компании "Этажи" Татьяна Решетникова, количество спецпредложений для граждан на первичном рынке недвижимости достигло рекордных значений.
Распродажа жилья в новостройках ждет россиян осенью – риелторы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: