Названы восемь регионов России с подешевевшим жильем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальные цены на жилье на четвертый квартал 2022 года снизились в восьми регионах России, сообщает "Российская газета".

Локации с подешевевшей недвижимостью назвал Минстрой. В их числе – Мурманская область, Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецкий АО, Тыва, Камчатка и Сахалин.

Заметнее всего цены вырастут в Ленинградской области, при этом в самом Санкт-Петербурге показатель не изменится. В Москве квадратный метр жилья подорожает с 161,2 до 166,04 тысячи рублей.

Минстрой пересматривает среднерыночную стоимость метра в каждом регионе раз в три месяца. В третьем квартале года цена снизилась только в Хабаровском крае.

Ранее сообщалось, что российские строительные компании увеличили количество скидок, бонусов и рассрочек на рынке новостроек. Как отмечала замглавы ипотечного департамента риелторской компании "Этажи" Татьяна Решетникова, количество спецпредложений для граждан на первичном рынке недвижимости достигло рекордных значений.

