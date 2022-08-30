Россиян предостерегли от ипотеки под 0,1%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилье в новых домах, которое предлагают купить в ипотеку под 0,1%, обычно сильно дороже аналогов на рынке, выкупить такие объекты досрочно не получится, сообщил "Ленте.ру" глава инвестиционно-девелоперской компании "Рентавед" Руслан Сухий.

По словам специалиста, жилье в ипотеку по таким ставкам продается с надбавкой от 10 до 20%, а в ряде случаев цена может быть выше на 25–35%. При этом основной подвох, по словам эксперта, заключается в том, что настоящая цена объекта оказывается достаточно ниже отданной покупателем суммы.

"Потеря в деньгах может быть очень существенной. Даже с учетом общей тенденции к росту цен на жилье в России и через 10–15 лет стоимость квартиры может не дотянуть до той суммы, за которую она была приобретена. Может так получиться, что проданная квартира не покроет даже сумму основного долга по кредиту. В итоге покупатель потеряет первоначальный взнос, останется без жилья и вдобавок с долгом банку", – пояснил Сухий.

Он также добавил, что разница между стоимостью, за которую квартиру можно продать, и ценой ее покупки равна практически трем миллионам рублей. Поэтому для возвращения хотя бы потраченной на покупку суммы квартира должна вырасти в цене не менее чем на 30%.

Переплата за объект при ставке в 0,1% заложена в цену жилья, а не в тело кредита, уверен эксперт. Поэтому субсидированная от девелоперов ипотека подойдет лишь тем, кто точно не собирается в ближайшие 25–30 лет продавать эту квартиру и не надеется выкупить ее досрочно.

Ранее сообщалось, что крупные российские кредитные организации начали предоставлять клиентам отсрочку на первый взнос по ипотечному кредиту. Отмечалось, что данные условия распространяются на клиентов, которые могут приобрести новое жилье, но только после того, как они продадут имеющееся.

При этом некоторые представители банков уточняли, что теперь они выдают ипотечный кредит на квартиры в новостройках в рассрочку до двух лет.

