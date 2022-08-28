В Москве началась распродажа элитной недвижимости

Московские риелторы заговорили о небывалой распродаже элитной недвижимости. На Рублевском шоссе покупателям сейчас предлагают порядка 4 тысяч домов. Самый дорогой лот обойдется в 3,5 миллиарда рублей.

Сколько просят за самые бюджетные варианты? Ждать ли снижения цен в связи с ростом предложения на рынке? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

