Производство стройматериалов в Москве увеличилось более чем на треть

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Производство строительных материалов на столичных предприятиях увеличилось почти на 40% за первое полугодие 2022 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Отрасль активно развивается. За первые шесть месяцев этого года московские производители стройматериалов увеличили выпуск продукции на 39,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Всего за первое полугодие предприятия Москвы, коих насчитывается 215, поставили заказчикам стройматериалов почти на 85 миллиардов рублей. Это почти на 5% больше аналогичного показателя прошлого года.
Как в свою очередь добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в первом квартале этого года наблюдался шестикратный рост инвестиций в отрасль – он составил почти миллиард рублей.
"Столичные производители стройматериалов непрерывно внедряют в свою работу новые технологические решения, разрабатывают инновационные изделия, переходят на отечественные товары и комплектующие, а также расширяют географию поставок", – подытожил Овчинский.
Ранее стало известно, что с января по июль 2022 года в Москве также выросло производство одежды. Показатель увеличился в 2,6 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В указанный период заказчики получили продукции на 21,3 миллиарда рублей.
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