Производство противоопухолевых препаратов в Москве увеличили более чем в три раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице с начала текущего года производство противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов увеличилось в 3,3 раза, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По итогам первых шести месяцев этого года выпуск лекарств увеличился на 21,4% по сравнению с первым полугодием 2021 года. За то же время столичные производители выпустили свыше 3,7 миллиона упаковок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что всего с начала года в городе произвели лекарств более чем на 15,2 миллиарда рублей, что на 25,7% больше, чем годом ранее.
"Важно отметить, что московские фармацевтические предприятия не только выпускают, но еще и самостоятельно разрабатывают лекарственные средства по ряду направлений", – отметил Овчинский.
Уточняется, что развитию фармацевтического производства способствует механизм офсетных контрактов. С 2017 года столица подписала три офсета на поставку препаратов для лечения широкого спектра заболеваний. Всего в проекты было направлено около 10 миллиардов рублей инвестиций.
Ранее Ефимов рассказал, что столичные предприятия за первый квартал текущего года произвели лекарства и медицинские изделия на 69,9 миллиарда рублей, что на 5,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
По его словам, в первом квартале столичные производители медоборудования направили заказчикам товаров на 3,7 миллиарда рублей. Это на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 72% больше, чем за первые три месяца 2020 года.
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