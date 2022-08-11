Производство одежды в Москве выросло в 2,6 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С января по июль 2022 года в Москве выросло производство одежды. Показатель увеличился в 2,6 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Известно, что в столице работают 211 предприятий легкой промышленности. 13 из них – крупные фабрики. На предприятиях работают 18,7 тысячи специалистов.

"В результате в январе – июне 2022 года наблюдался стремительный рост отрасли – в 2,6 раза по сравнению с первой половиной 2021-го. Объем поставленных заказчикам товаров за тот же период увеличился почти в 1,5 раза – до 21,3 миллиарда рублей", – привели слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в столице производят куртки, платья, деловые и спортивные костюмы, а также обувь. Спецодежды в городе стали производить в 1,5 раза больше, костюмов для мужчин и женщин – в 1,2 и 2,2 раза больше соответственно.

Работу и развитие производств поддерживает город. В Москве действует более 20 мер поддержки промышленных предприятий.

Известно, что на выпуске мужских костюмов и верхней одежды специализируется "Большевичка" – одно из старейших в России предприятий промышленности. Школьную форму, детскую и подростковую одежду в столице производит компания "Старт".

Оба предприятия имеют статус промышленного комплекса, благодаря которому производители могут получать дополнительные налоговые льготы и преференции.

Ранее в Москве запустили цех по переработке промышленных отходов. В дальнейшем на предприятии планируют перерабатывать потребительскую упаковку и установить оборудование для производства подстаканников и яичных решеток из целлюлозы.

