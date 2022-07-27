Собянин снизил ставку по льготным инвесткредитам для промышленности в три раза

10:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин подписал постановление о снижении ставки по льготным инвестиционным кредитам для промышленных предприятий с 9 до 3%, а также об увеличении их максимального размера с 1 до 3 миллиардов рублей.
Согласно решению правительства Москвы, процентные ставки будут снижены как для новых заемщиков, так и по ранее одобренным кредитам.
Столичные власти приняли программу льготного кредитования предприятий в марте. Целью этой антикризисной меры является смягчение последствий резкого роста ставок по коммерческим кредитам. Оператором льготной программы стал Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.
На субсидирование льготных ставок из столичного бюджета было выделено 20 миллиардов рублей. Промышленные предприятия, зарегистрированные в Москве, могут получить кредит на покупку оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности и реализацию инвестиционных проектов в промышленной сфере.
Получить кредит на льготных условиях могут компании, осуществляющие деятельность не менее 2 лет, не имеющие налоговых задолженностей и не находящиеся в процессе банкротства. Кроме того, высокотехнологичные производственные компании должны иметь не менее 50 работников, остальные – не менее 100.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление об увеличении объема льгот для инвесторов, которые в более короткие сроки создают рабочие места. Согласно документу, при сокращении срока реализации проекта по созданию мест приложения труда от полугода до года такие инвесторы смогут получить 5% снижения платежей дополнительно, а при сокращении срока реализации проекта более одного года – 10%.
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