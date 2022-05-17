Сергунина: начинающим предпринимателям в Москве доступны кредиты по льготной ставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Программой льготного кредитования могут воспользоваться малые и средние предприятия, зарегистрированные в столице не более года назад. В рамках программы власти Москвы предоставляют поручительства и субсидируют ставки по займам для начинающих бизнесменов. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Город выступает поручителем и субсидирует 14% ставки по кредиту – на величину ключевой ставки Центробанка. Благодаря этому у начинающих предпринимателей есть возможность получить заем на льготных условиях – вплоть до ноля процентов годовых", – пояснила Сергунина.
Она отметила, что сниженная ставка будет действовать в Москве в течение года. Определяться она будет в зависимости от выбранного банка и может составить от 0 до 18%. Заем выдается на срок до трех лет. Максимальная сумма составляет пять миллионов рублей. Воспользоваться льготным кредитом могут представители любых отраслей малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в качестве налогоплательщиков в столице не более года назад.
К программе уже присоединились несколько крупных банков, таких как Сбер, Промсвязьбанк и банк "Открытие". В частности, "Открытие" с учетом субсидирования ставки предлагает начинающим предпринимателям кредиты под ноль процентов годовых.
"Программа правительства Москвы позволяет получить доступ к финансированию начинающим предпринимателям – тем, кому особенно нужны финансовые ресурсы. От этого напрямую зависит успех каждого нового бизнеса", – подчеркнула директор департамента кредитных продуктов и технологий блока "Малый и средний бизнес" банка "Открытие" Елена Куроптева.
Ранее на совещании рабочей группы Государственного совета по экономическим вопросам Сергей Собянин рассказал о расширении программы льготного кредитования для предприятий. Решение об этом принято с целью преодоления санкционного давления. Помощь получат компании, работающие в отраслях транспорта, строительства, энергетики и сельского хозяйства.
Кроме того, на один год продлен срок уплаты страховых взносов для бизнеса. Речь идет о II и III кварталах 2022 года. Общая сумма взносов – 1,6 триллиона рублей.
Собянин рассказал о расширении программы льготного кредитования для предприятий
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: