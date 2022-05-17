Сергунина: начинающим предпринимателям в Москве доступны кредиты по льготной ставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программой льготного кредитования могут воспользоваться малые и средние предприятия, зарегистрированные в столице не более года назад. В рамках программы власти Москвы предоставляют поручительства и субсидируют ставки по займам для начинающих бизнесменов. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Город выступает поручителем и субсидирует 14% ставки по кредиту – на величину ключевой ставки Центробанка. Благодаря этому у начинающих предпринимателей есть возможность получить заем на льготных условиях – вплоть до ноля процентов годовых", – пояснила Сергунина.

Она отметила, что сниженная ставка будет действовать в Москве в течение года. Определяться она будет в зависимости от выбранного банка и может составить от 0 до 18%. Заем выдается на срок до трех лет. Максимальная сумма составляет пять миллионов рублей. Воспользоваться льготным кредитом могут представители любых отраслей малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в качестве налогоплательщиков в столице не более года назад.

К программе уже присоединились несколько крупных банков, таких как Сбер, Промсвязьбанк и банк "Открытие". В частности, "Открытие" с учетом субсидирования ставки предлагает начинающим предпринимателям кредиты под ноль процентов годовых.

"Программа правительства Москвы позволяет получить доступ к финансированию начинающим предпринимателям – тем, кому особенно нужны финансовые ресурсы. От этого напрямую зависит успех каждого нового бизнеса", – подчеркнула директор департамента кредитных продуктов и технологий блока "Малый и средний бизнес" банка "Открытие" Елена Куроптева.

Ранее на совещании рабочей группы Государственного совета по экономическим вопросам Сергей Собянин рассказал о расширении программы льготного кредитования для предприятий. Решение об этом принято с целью преодоления санкционного давления. Помощь получат компании, работающие в отраслях транспорта, строительства, энергетики и сельского хозяйства.

Кроме того, на один год продлен срок уплаты страховых взносов для бизнеса. Речь идет о II и III кварталах 2022 года. Общая сумма взносов – 1,6 триллиона рублей.