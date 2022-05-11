Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

"В ходе совещания Сергей Собянин проинформировал членов рабочей группы о принятых на федеральном уровне решениях по расширению программ льготного кредитования для системообразующих предприятий в отраслях транспорта, строительства, энергетики и сельского хозяйства", – рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Кроме того, на встрече мэр Москвы сообщил о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%.

Власти города также приняли решение о продлении на один год срока уплаты страховых взносов за II–III кварталы 2022 года. Общая сумма таких выплат составляет 1,6 триллиона рублей. За счет этого, отметил Сергей Собянин, бизнес сможет адаптироваться к ситуации с санкционным давлением.

На совещании с мэром дополнительно были рассмотрены предложения регионов по реализации инвестиционных проектов и экспорту сельскохозяйственной продукции. Обсуждалась дополнительная поддержка аэропортов и сферы информационных технологий.

Ранее в мае Сергей Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы. Кинокомпании смогут субсидировать до 25% затрат на организацию съемок в столице.