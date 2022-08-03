В Москве запустили цех по переработке промышленных отходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве запустили цех по переработке отходов от производства упаковочных материалов, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
В дальнейшем на предприятии планируют перерабатывать потребительскую упаковку и установить оборудование для производства подстаканников и яичных решеток из целлюлозы. По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в планах у цеха перерабатывать 100 тонн материала в месяц.
Сейчас компания принимает у партнеров – производителей молочной продукции бракованную упаковку, стретч-пленку, картон и пробки.
"Мы запустили оборудование, которое позволит перерабатывать около двух тысяч тонн отходов из ламинированного картона в год. Полученные целлюлозу и вторичный полиэтилен будем направлять на реализацию нашим партнерам", – рассказал генеральный директор компании Александр Абалаков.
Он уточнил, что участники могут самостоятельно организовать сбор материалов на площадках, а компания поможет им транспортировать отходы в цех.
Вторичный полиэтилен на предприятии планируют использовать в качестве материала для гранул асфальтового покрытия.
Ранее в России разработали биоразлагаемую канистру для моторного масла. Упаковка состоит из органических компонентов и разлагается полностью в 20 раз быстрее обычного пластика. Технология позволит снизить расходы на вторичную переработку упаковки. Выпуск тестовой партии масла в экологичных канистрах запланирован на Омском заводе смазочных материалов "Газпром нефти".
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