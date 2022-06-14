В России разработали биоразлагаемую канистру для моторного масла

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

Специалисты "Газпром нефти" разработали технологию производства экологичных биоразлагаемых канистр для моторных масел, сообщает пресс-служба компании.

Упаковка состоит из органических компонентов и разлагается полностью в 20 раз быстрее обычного пластика. Технология позволит снизить расходы на вторичную переработку упаковки. Выпуск тестовой партии масла в экологичных канистрах запланирован на Омском заводе смазочных материалов "Газпром нефти".

Разработанная канистра имеет все потребительские свойства обычной пластиковой упаковки. В ее состав входит специальный бионаполнитель. Благодаря этому канистра сохраняет прочность в течение всего срока годности масел и полностью разлагается в естественных условиях после использования.

Новая упаковка успешно прошла лабораторные тестирования на кафедре химии инновационных материалов и технологий Российского экономического университета имени Плеханова в Москве. Срок безопасной утилизации биоканистры подтвердили в ходе опытных испытаний, моделирующих различные природные условия.

Как рассказал генеральный директор "Газпромнефть-смазочные материалы" Анатолий Скоромец, продукты компании постоянно совершенствуются в соответствии с запросами рынка.

"Мы не только создаем новые рецептуры и технологии производства смазочных материалов, но и активно работаем над повышением экологичности их использования и хранения. Уже созданы опытные образцы новой биоупаковки емкостью от 1 до 5 литров – наиболее востребованной на рынке", – отметил он.

По его словам, сейчас компания патентует технологию для дальнейшего промышленного применения. Он выразил уверенность, что ее внедрение позволит применить качественно новый подход к созданию универсальной и экологически безопасной упаковки.

Заведующий научной лабораторией "Перспективные композиционные материалы и технологии" РЭУ имени Плеханова Петр Пантюхов добавил, что исследование биоразложения толстостенной пластиковой упаковки провели впервые.

"В результате испытаний гипотеза специалистов Омского завода смазочных материалов "Газпром нефти" подтвердилась: после добавления компонента на основе растительного сырья в состав полимерной канистры время естественного разложения пластика сократилось с 400 до 20 лет, при этом прочность упаковки сохранилась", – заключил он.

Ранее на ежегодной Экологической конференции в Москве МНПЗ представил программу модернизации предприятия на основе более чем 40 наилучших доступных технологий, за счет которых менее чем за 10 лет удалось в 4 раза сократить воздействие на окружающую среду.