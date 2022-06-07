Онлайн-системы экомониторинга вошли в список успешно реализованных столичных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В рамках ежегодной Экологической конференции в Москве рассказали об успешных реализованных проектах столицы, сообщает пресс-служба Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).
В их число вошли создание высокоточной онлайн-системы экологического мониторинга, модернизация промышленности и внедрение электробусов, а также современные умные решения в области интеллектуальной системы управления транспортными потоками.
Помимо этого, речь шла о таких проектах, как применение вакуумных машин уборки городских территорий и использование данных дистанционного зондирования.
Экологическая конференция 2022 года была приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды. В мероприятии приняли участие экологи, представители городского хозяйства и промышленники.
Московский НПЗ представил программу модернизации предприятия на основе более чем 40 наилучших доступных технологий, за счет которых менее чем за 10 лет удалось в 4 раза сократить воздействие на окружающую среду.
В частности, новейшие разработки применяются в комплексе переработки нефти "Евро+", который работает с 2020 года. Также их внедрили в комплексе биологических очистных сооружений "Биосфера", где среди прочего действует внедренная первой в отрасли автоматизированная система мониторинга воздуха.
"Московский нефтеперерабатывающий завод продолжает свою программу модернизации. Сейчас эффект очевиден и заметен. Когда реконструкция закончится, мы получим на территории крупного столичного мегаполиса одно из самых современных в мире производств, которое с экологической точки зрения будет стремиться к нейтральности, воздействие будет минимизировано", – отметил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
Ранее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассказали о снижении уровня загрязнения воздуха весной. По оценкам экспертов, объем выбросов уменьшился на 7–20%.
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