Уровень загрязнения воздуха в Москве весной снизился на 7–20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Весна была менее влажной и более прохладной, что не создало условий для скопления загрязняющих веществ в приземном слое воздуха и их дальнейшего переноса, сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"В результате средние концентрации приоритетных загрязнителей – взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 в целом по городу снизились по отношению к весне 2021 года на 7 и 20%", – говорится в сообщении департамента, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что уровень загрязнения зависит от типа территории. Так, концентрация диоксида азота на смешанных территориях в 2022 году была на 10% ниже, чем в прошлом.

В департаменте также отметили, что весной важно уделять внимание санитарному состоянию города. Благотворно сказываются вакуумные технологии уборки, содержание газонов, а также новые стандарты и технологии уборки улиц и дорог, мероприятия по снижению выбросов.

С 23 апреля в Москве стартовала серия ежемесячных акций "Зеленая суббота". В рамках нее каждую третью субботу месяца горожане могут обменяться ненужными вещами или отдать их на безвозмездной основе. Первое подобное мероприятие состоялось на базе экоцентра "Битцевский лес".

