Эксперты: размещенные в 2021 году Москвой "зеленые" облигации выполнили свою задачу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Решение о выпуске "зеленых" облигаций было просчитанным и ответственным. Такое мнение по итогам отчета правительства Москвы об использовании привлеченных средств высказал президент столичной торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Он отметил, что Москва рисковала, став первым регионом, который запустил в оборот "экологические" ценные бумаги.

"Но, действуя в полном соответствии с актуальной сегодня в мире повесткой ESG, правительство города приняло просчитанное ответственное решение. Москва как кредитор получила "сертификат качества"; ценные бумаги российской столицы быстро получили верификацию международной экспертизы, что обусловило их востребованность: спрос превысил объем выпуска на 20%", – подчеркнул Платонов.

По его словам, эти облигации помогли Москве улучшить имидж, привлечь новых инвесторов и ресурсы для экологических проектов. Платонов добавил, что благодаря этому в городе повысился уровень экологичности транспортной сети, а также уменьшилось количество отработанных выхлопных газов.

Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков подчеркнул, что размещение подобных облигаций поможет наладить диалог между властью и населением по вопросам экологии. Выпуск "зеленых" облигаций в Москве, по его словам, получил международный резонанс.

"Надеемся, что успешный опыт ответственного финансирования на примере Москвы будет также принят и масштабирован другими регионами России", – сказал Шулаков.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что рейтинговое агентство "Эксперт РА" выдало заключение о соответствии облигаций принципам и критериям "зеленого" финансового инструмента.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об утверждении отчета об использовании "зеленых" облигаций за прошлый год. Благодаря реализации городских экологических проектов в столичном парке общественного транспорта появились 400 электробусов. Это позволило вывести из эксплуатации 400 дизельных автобусов класса "Евро-4".

