Количество вредных выбросов в Москве уменьшилось более чем в два раза – Собянин

18:48
Фото: vk.com/mossobyanin
За последние 10 лет объем вредных выбросов в Москве сократился более чем в два раза, рассказал Сергей Собянин.
"За последние 10 лет количество вредных выбросов, опасных для здоровья, уменьшилось в два с лишним раза. То есть город растет и, казалось бы, экология должна ухудшаться, а на самом все на оборот", – заявил Собянин в эфире канала "Россия 24".
Он пояснил, что это стало возможным благодаря внедрению новых технологий в промышленности: сократилось количество заводов, изменилась организация производства, уменьшилось количество выбросов предприятий. Кроме того, на ситуацию положительно повлияло распространение автомобилей с современными двигателями и топлива новых стандартов.
Собянин напомнил, что столичное правительство выпустило "зеленые" облигации, направленные на создание экологически чистого транспорта.
"Было очень много участников, большой ажиотаж, потому что практически впервые в России были выпущены "зеленые" облигации", – сообщил мэр Москвы.
Как сообщалось, Москва представила на Мосбирже первый субфедеральный выпуск "зеленых" облигаций. Первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева выразила надежду, что выпуск станет успешным и послужит стимулом для устойчивого развития, а также привлечет новых эмитентов.
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