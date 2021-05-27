Москва разместила на Мосбирже первый выпуск "зеленых" облигаций

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва представила на Мосбирже первый субфедеральный выпуск "зеленых" облигаций, рассказала первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева. Об этом сообщает ТАСС.

"Мне очень приятно сегодня представить первый субфедеральный "зеленый" выпуск на Московской бирже", – сказала она.

Багреева выразила надежду, что выпуск станет успешным и послужит стимулом для устойчивого развития, а также привлечет новых эмитентов.

Ранее концепцию выпуска "зеленых" облигаций утвердил Сергей Собянин. Уточнялось, что правительство города направит эквивалент полученных от облигаций средств на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов.