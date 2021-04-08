Москва снизит излишнюю нагрузку на бюджет за счет облигационных займов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова рассказала, что столица выпустит городские облигации сроком на 3 и 5 лет до конца апреля, что позволит сократить нагрузки на бюджет города. Об этом сообщает ТАСС.
Постановление об утверждении решений об эмиссии 72 и 73 выпусков облигаций городского облигационного займа Москвы было принято столичным правительством. Документ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"В сочетании с выбранными сроками обращения – 3 года и 5 лет, а также с учетом погашаемого в 2022 году облигационного займа 48 выпуска в объеме 30 миллиардов рублей они позволяют не создавать пиковых нагрузок на бюджеты следующих лет", – отметила Зяббарова.
Она также рассказала, что в последний раз Москва размещала подобные акции еще в 2013 году. С 2011 по 2021 год долг столицы уменьшился почти в десять раз.
"Впервые Москва прибегла к заимствованиям в 1997 году. За это время город ни разу не допустил просрочки по обслуживанию долговых обязательств и погашению государственного долга, что способствовало формированию высокого уровня доверия инвесторов", – уточнила руководитель профильного департамента.
Она также выразила уверенность в том, что новые ценные бумаги будут интересны многим инвесторам.
В департаменте финансов заверили, что Москва, как и раньше, будет относиться к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.
Номинальная стоимость ценных бумаг составит 1 тысячу рублей. Общее количество облигаций в каждом из выпусков составляет 70 млн штук. Таким образом, объем эмиссии каждого выпуска по номинальной стоимости составляет 70 млрд рублей.
Ранее стало известно, что средства, которые были привлечены с помощью займов, направят на развитие инфраструктуры. Согласно указанному постановлению, департамент финансов может разместить два выпуска облигаций с постоянным купонным доходом. Кроме того, размещение облигаций пройдет на Московской бирже в форме торгов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: