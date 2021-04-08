Москва снизит излишнюю нагрузку на бюджет за счет облигационных займов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова рассказала, что столица выпустит городские облигации сроком на 3 и 5 лет до конца апреля, что позволит сократить нагрузки на бюджет города. Об этом сообщает ТАСС.

Постановление об утверждении решений об эмиссии 72 и 73 выпусков облигаций городского облигационного займа Москвы было принято столичным правительством. Документ был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"В сочетании с выбранными сроками обращения – 3 года и 5 лет, а также с учетом погашаемого в 2022 году облигационного займа 48 выпуска в объеме 30 миллиардов рублей они позволяют не создавать пиковых нагрузок на бюджеты следующих лет", – отметила Зяббарова.

Она также рассказала, что в последний раз Москва размещала подобные акции еще в 2013 году. С 2011 по 2021 год долг столицы уменьшился почти в десять раз.

"Впервые Москва прибегла к заимствованиям в 1997 году. За это время город ни разу не допустил просрочки по обслуживанию долговых обязательств и погашению государственного долга, что способствовало формированию высокого уровня доверия инвесторов", – уточнила руководитель профильного департамента.

Она также выразила уверенность в том, что новые ценные бумаги будут интересны многим инвесторам.

В департаменте финансов заверили, что Москва, как и раньше, будет относиться к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

Номинальная стоимость ценных бумаг составит 1 тысячу рублей. Общее количество облигаций в каждом из выпусков составляет 70 млн штук. Таким образом, объем эмиссии каждого выпуска по номинальной стоимости составляет 70 млрд рублей.

Ранее стало известно, что средства, которые были привлечены с помощью займов, направят на развитие инфраструктуры. Согласно указанному постановлению, департамент финансов может разместить два выпуска облигаций с постоянным купонным доходом. Кроме того, размещение облигаций пройдет на Московской бирже в форме торгов.