Привлеченные с помощью займов средства направят на развитие инфраструктуры

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Средства, которые были привлечены с помощью займов, направят на развитие инфраструктуры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Согласно указанному постановлению, департамент финансов может разместить два выпуска облигаций с постоянным купонным доходом. Кроме того, размещение облигаций пройдет на Московской бирже в форме торгов.

Известно, что общий объем выпуска № 72 составит 70 миллиардов рублей: 70 миллионов облигаций номиналом 1000 каждая. Срок обращения облигаций составляет с 27 апреля 2021 года (включительно) по 22 апреля 2024 года (включительно). Дата погашения облигаций – 23 апреля 2024 года.

"Размещение может производиться в течение всего срока обращения облигаций. Ставка купонного дохода по облигациям определена в размере 6,55% годовых. Величина купонного дохода по одной облигации за каждый купонный период составит 32,66 рубля. Облигации имеют шесть купонных периодов длительностью 182 дня каждый", – говорится в документе.

Общий объем выпуска № 73 составит 70 миллиардов рублей: 70 миллионов облигаций номиналом 1000 каждая. Срок обращения облигаций составляет с 27 апреля 2021 года (включительно) по 20 апреля 2026 года (включительно). Дата погашения облигаций – 21 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме считают необходимым предусмотреть возможность предоставления маткапитала семьям на третьего ребенка и последующих детей в регионах с плохими демографическими показателями.