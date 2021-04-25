Собянин рассказал о финансировании проектов, направленных на улучшение экологии

10:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва продолжает финансирование городских проектов, которые направлены на улучшение экологической ситуации, заявил в эфире телеканала "Россия 1" Сергей Собянин.
Уточняется, что в столице поддерживают проекты по замене автобусного парка на электробусы, а также строительство Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Финансирование осуществляется за счет доходов от продажи ценных бумаг. Такую концепцию недавно утвердило правительство города.
В настоящее время в Москве работают уже порядка 600 электробусов. В ближайшие три года планируется приобрести еще 1 675.
"Вообще весь железнодорожный магистральный транспорт – это экология. Выбросы от этого вагончика метро или железнодорожного состава значительно меньше, чем от одного автомобиля. Конечно, это экологически выгодная история. С этого года начали программу, по которой мы уже перестаем закупать автобусы на моторном топливе. Наверное, единственные в мире вообще полностью переходим на электрический городской транспорт. И сегодня в Москве самый большой, наверное, парк электробусов в Европе. Их уже больше 600, в этом году еще прибавится 400, будет уже за тысячу", – отметил мэр.
Уточняется, что электробус является экологически чистым видом транспорта. В частности, автобус на дизельном топливе выбрасывает в год в среднем 64,9 тонны углекислого газа, а электробус – 4,4 тонны в год.
"Второе направление – это метрополитен. Облигации пойдут на финансирование Большой кольцевой линии метро – проекта, который значительно улучшит транспортную связанность Москвы", – добавил градоначальник.
БКЛ является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина линии составит 70 километров.
По данным экспертов, открытие БКЛ в 2023 году позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в воздух на 885,5 тонны в год, а углекислого газа – на 20,9 тысячи тонн в год. Это станет возможно благодаря тому, что ежедневно на улицы города будет выезжать на 10 тысяч автомобилей меньше.
Ранее электробусы в Москве начали курсировать на маршруте № 637 между станциями метро "Бибирево" и "Владыкино", он стал уже 45-м по счету.
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