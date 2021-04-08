Власти Москвы рассказали о появлении водородного общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в течение 30 лет могут появиться водородные автобусы в рамках стратегии по развитию сети экологически чистого транспорта, передает РБК.
Руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов отметил, что Россия, согласно условиям Парижского соглашения по климату, к 2030 году должна сократить выбросы парниковых газов. Новые показатели не должны превышать 70 процентов от уровня 1990 года. В связи с этим в Москве дизельные автобусы меняют на электробусы. В настоящее время они составляют около 10 процентов парка наземного транспорта (600 штук). К 2023 году их количество планируется увеличить до 2,2 тысячи.
"Следующим шагом в развитии энергоэффективного и экологически чистого транспорта является применение водородных топливных элементов для получения электроэнергии непосредственно на самом автобусе, где основным топливом является водород, а потребность в зарядных станциях отпадает", – сказал Ликсутов.
По его словам, водородные заправки находятся уже в 500 точках мира. Внедрение нового вида транспорта может произойти повсеместно в пределах 30 лет. При этом в Москве первый такой автобус может появиться через пару лет.
В конце прошлого года Владимир Путин поручил создать городской автобус на водородном топливе к 2023 году. По словам президента, необходимость в новых видах транспорта обусловлена требованиями экологии ради сохранения природы. Чтобы сократить число вредных выбросов, для пассажирских перевозок можно было бы применять машины с газомоторным или водородным топливом.
Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint запустили между городами Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде в Германии в 2018 году. Топливо подается из цистерны на крыше состава, там же расположен топливный элемент, преобразующий энергию водорода в электрический ток.
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