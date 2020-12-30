Путин поручил к 2023 году создать городской автобус на водородном топливе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил создать городской автобус на водородном топливе к 2023 году. Об этом президент РФ заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Нужно к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе. <...> Следующий шаг – на водороде нужно делать локомотивы", – сказал глава государства.

По словам Путина, необходимость в новых видах транспорта обусловлена требованиями экологии ради сохранения природы. Чтобы сократить число вредных выбросов, для пассажирских перевозок можно было бы применять машины с газомоторным или водородным топливом.

Об одной подобной разработке ранее заявили в представительстве российского автопроизводителя КамАЗ. В 2021 году ожидается начало работ над грузовиками и автобусами на водородном топливе.

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint запустили между городами Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде в Германии в 2018 году. Топливо подается из цистерны на крыше состава, там же расположен топливный элемент, преобразующий энергию водорода в электрический ток.

