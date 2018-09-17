В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе‍

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint запустили между городами Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде. Тестовый рейс состава состоялся 16 сентября. За ним наблюдал министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман.

Как сообщает Radio Bremen, топливо подается из цистерны на крыше состава, там же расположен топливный элемент, преобразующий энергию водорода в электрический ток.

Поезд может развивать скорость до 140 километров в час и преодолевает до тысячи километров на одной заправке. Этот показатель сопоставим с длительностью работы современного тепловоза.

Новый поезд разработала в немецком городе Зальцгиттер французская компания Alstom – первый европейский разработчик высокоскоростных электропоездов, отмечает Deutsche Welle.

С 2021 года маршрут Букстехуде – Куксхафен будут обслуживать 14 составов на водородном топливе. В последствие все дизельные региональные поезда заменят водородными. На эти цели выделены 81,3 миллиона евро.

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