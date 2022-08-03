Объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9% за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о росте объемов промышленного производства в столице, передает портал мэра и правительства города.

"Объем производства по итогам января – июня 2022 года увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Только за июнь показатель вырос на 4,9% относительно того же месяца прошлого года", – заявил представитель мэрии.

По словам Ефимова, такая тенденция является следствием деятельности предприятий обрабатывающих отраслей. В первые полгода 2022 года такие компании нарастили выпуск продукции на 10,9% в годовом выражении, в июне – на 5,4%.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в январе – июне 2022 года был на 20,9% увеличен выпуск текстильных изделий. На 6% увеличилось производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. На 69% вырос выпуск медоборудования.

В конце июля Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства одобрил заявки промышленных предприятий города на льготные кредиты. Средства должны быть направлены на реализацию инвестиционных проектов на общую сумму более шести миллиардов рублей.