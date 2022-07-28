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Экономика

07:56

В Москве одобрили промышленникам льготные инвестиционные кредиты на 6 миллиардов рублей

городэкономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства одобрил заявки промышленных предприятий города на льготные кредиты для реализации инвестиционных проектов на общую сумму более шести миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Владимира Ефимова, за поддержкой обратились производители косметических средств, пищевой продукции, нефтепродуктов, компании сферы переработки отходов и прочих отраслей. Он добавил, что эти организации обеспечивают в городе более 3,5 тысячи рабочих мест.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что более 1,2 тысячи инвесторов получили антикризисную помощь от Москвы. Он уточнил, что в городе с марта действуют девять различных мер поддержки бизнеса в имущественно-земельной сфере.

По словам заммэра, большинство заявок касались отсрочки на шесть месяцев платежей по аренде городской недвижимости за второй квартал, а также взносов собственников земли за смену вида ее разрешенного использования.

До этого сообщалось, что в Москве запустили сервис подбора мер поддержки для предпринимателей в условиях санкций. Этой услугой воспользовались порядка 35 тысяч бизнесменов на конец мая 2022 года.

Сергей Собянин увеличил льготы для инвесторов, создающих в более сжатые сроки рабочие места. Отмечается, что при сокращении времени на реализацию проекта по созданию мест приложения труда от 6 месяцев до 1 года такие инвесторы смогут получить 5% снижения платежей дополнительно, а при сокращении срока более одного года – 10%.

Москва нарастила меры поддержки бизнеса в условиях санкций

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