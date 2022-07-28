Свыше 700 млн рублей поступило в бюджет города от резидентов "Технополиса "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в первом квартале текущего года перечислили в бюджет города 704 миллиона рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, это на 17 миллионов рублей больше, чем в первом квартале прошлого года.
"Предприятия, локализованные в столичной ОЭЗ, продолжают активное развитие имеющихся производственных площадок, строительство новых производств, разработку и внедрение продукции, а также ее реализацию в регионах России и за рубежом", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что всего с 2006 года резиденты ОЭЗ перечислили в бюджет Москвы свыше 16,6 миллиарда рублей. Большая часть налоговых выплат в первом квартале этого года пришлась на кластер микроэлектроники, оптики и радиоаппаратуры – 534 миллиона рублей. При этом объем страховых взносов, выплаченных резидентами ОЭЗ, увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что за 2021 год и первый квартал 2022 года в "Технолполисе "Москва" было создано 1,7 тысячи новых рабочих мест. В настоящее время число сотрудников предприятий столичной ОЭЗ превысило 8,5 тысячи человек.
Ранее Ефимов заявил, что в первом квартале 2022 года компании – резиденты "Технополиса "Москва" создали более 400 новых рабочих мест. По словам Овчинского, почти половина сотрудников занята на предприятиях по производству микроэлектроники.
Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев подчеркнул, что наибольшее число рабочих мест в 2022 году предоставил кластер микроэлектроники и робототехники. Отмечалось, что 32 предприятия наняли почти 200 человек.
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