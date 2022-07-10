Более 250 студентов прошли стажировку в технополисе "Москва" с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о программе стажировок для студентов на предприятиях особой экономической зоны "Технополис "Москва".
"Год от года интерес молодого поколения к промышленным предприятиям города растет. В прошлом году стажировку на них в особой экономической зоне столицы прошли 240 студентов. За шесть месяцев этого года зачислены на практику уже более 250 стажеров", – передает слова представителя мэрии Агентство "Москва".
Как заявил Ефимов, стажеры представляют как гуманитарные, так и технические направления.
В 2022 году, по информации пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города, в стажировках в технополисе "Москва" принимают участие студенты МГУ имени Ломоносова, МАИ, НИУ "Московский институт электронной техники", РУДН и других высших учебных заведений.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что чаще всего молодые специалисты проходят практику на предприятиях микроэлектроники. В технополисе сейчас работают 32 такие организации.
В особой экономической зоне "Технополис "Москва" создан проект "ТехноРабота", который предназначен для привлечения стажеров. Здесь собирают резюме специалистов, а потом связывают соискателей с HR-специалистами.
Ранее первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова рассказала о возможностях, которые столица предоставляет молодым специалистам. Сейчас в базе центров "Моя работа" представлены около 1,2 тысячи вакансий для стажеров.
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