36 проектов вышли в финал конкурса изобретателей "Новатор Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В финал конкурса изобретателей "Новатор Москвы" вышли 36 инновационных проектов. Их отобрали более чем из 1 000 заявок по итогам независимой оценки, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что авторы 18 разработок станут победителями, которые получат от 500 000 до 1,5 миллиона рублей. При этом за вторые места призерам полагается от 100 000 до 200 000 рублей. Она отметила, что впервые конкурс провели в 2020 году.

"С тех пор число заявок выросло вдвое – до 1 084. Именно столько организаторы получили в этот раз. Из них 630 подали коллективы, еще 454 поступило от индивидуальных разработчиков. Самыми популярными направлениями стали "Общественные проекты", "Медицина и фармацевтика" и "Промышленность", – рассказала Сергунина.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что в жюри вошли отраслевые специалисты, инвесторы, потенциальные заказчики и представители органов власти. Они определят призеров в номинациях "Проект будущего", "Меняющие реальность", "Лидеры инноваций".

В номинации "Лидеры инновации" участвуют разработчики системы бесконтактного доступа в ЖК и подъезды домов для работников экстренных служб. В финал категории "Меняющие реальность" вышла команда, которая работает над технологией распознавания объектов через непроницаемые для света преграды на расстоянии до 300 метров. В числе "Проектов будущего" выделили браслет для остановки кровотечений после внутрисосудистых операций.

Ранее сообщалось, что на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) технополис "Москва" будут открыты еще два новых завода электроники до конца текущего года. Уточняется, что одна из компаний-резидентов займется разработкой и производством высокоточных электронных измерительных приборов, а также систем и техсредств измерения температуры, которые предназначаются для приборов коммерческого учета тепла и повышения энергоэффективности сферы ЖКХ.

