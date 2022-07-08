36 проектов вышли в финал конкурса изобретателей "Новатор Москвы"

08:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В финал конкурса изобретателей "Новатор Москвы" вышли 36 инновационных проектов. Их отобрали более чем из 1 000 заявок по итогам независимой оценки, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что авторы 18 разработок станут победителями, которые получат от 500 000 до 1,5 миллиона рублей. При этом за вторые места призерам полагается от 100 000 до 200 000 рублей. Она отметила, что впервые конкурс провели в 2020 году.
"С тех пор число заявок выросло вдвое – до 1 084. Именно столько организаторы получили в этот раз. Из них 630 подали коллективы, еще 454 поступило от индивидуальных разработчиков. Самыми популярными направлениями стали "Общественные проекты", "Медицина и фармацевтика" и "Промышленность", – рассказала Сергунина.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин подчеркнул, что в жюри вошли отраслевые специалисты, инвесторы, потенциальные заказчики и представители органов власти. Они определят призеров в номинациях "Проект будущего", "Меняющие реальность", "Лидеры инноваций".
В номинации "Лидеры инновации" участвуют разработчики системы бесконтактного доступа в ЖК и подъезды домов для работников экстренных служб. В финал категории "Меняющие реальность" вышла команда, которая работает над технологией распознавания объектов через непроницаемые для света преграды на расстоянии до 300 метров. В числе "Проектов будущего" выделили браслет для остановки кровотечений после внутрисосудистых операций.
Ранее сообщалось, что на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) технополис "Москва" будут открыты еще два новых завода электроники до конца текущего года. Уточняется, что одна из компаний-резидентов займется разработкой и производством высокоточных электронных измерительных приборов, а также систем и техсредств измерения температуры, которые предназначаются для приборов коммерческого учета тепла и повышения энергоэффективности сферы ЖКХ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: