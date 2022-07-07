В базе столичной службы занятости представлено около 1,2 тыс вакансий для стажеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова рассказала о работе службы занятости с молодыми специалистами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам Александровой, летом молодые люди могут уделить время стажировкам по специальности. Доступны позиции в таких сферах, как информационные технологии, финансы, дизайн, журналистика и других.

"В агрегированной базе службы занятости населения молодым специалистам доступно более 1,2 тысячи предложений о стажировке", – подчеркнула специалист.

Александра Александрова также рассказала, что центр "Моя работа" активно помогает соискателям. Кандидатам на стажерские позиции помогают поставить карьерные цели, пройти профориентацию, составить резюме и подготовиться к собеседованию.

Ранее глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак заявил, что с начала 2022 года программу профессионального тестирования в центре занятости населения "Моя работа" прошли более 10,5 тысячи горожан.