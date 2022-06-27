Кадровый центр "Вкусно – и точка" открылся на базе центра "Моя работа" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве на базе центра "Моя работа" открылся уже девятый рекрутинговый центр. Он будет вести подбор персонала для сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"К восьми организациям, которые ведут подбор персонала в формате рекрутинговых центров, сегодня присоединилась сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка". Для этого мы подписываем соглашение о сотрудничестве", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что нынешний владелец бизнеса McDonald's планирует увеличить штат на 25%, наняв 2,5 тысячи новых сотрудников. Желающие работать в обновленной сети фастфуда горожане смогут претендовать на следующие позиции в компании: сотрудник предприятия, специалист отдела кадров и технический работник.
Вице-мэр также добавила, что городские власти постоянно отслеживают ситуацию на рынке труда и заключают все новые договоренности с надежными работодателями. Так, в городе уже работают рекрутинговые центры "Почты России", ретейлеров "Магнит" и "Дикси", Московского метрополитена и других компаний.
Ранее сообщалось, что к концу текущего года в Москве и Московской области планируется открыть 12 новых точек сети "Вкусно – и точка". Компания намерена расширять персонал, в том числе может быть рассмотрена и возможность трудоустройства с переобучением сотрудников IKEA.
Посетители рассказали о новой сети – "Вкусно и точка"
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