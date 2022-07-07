Два новых завода электроники откроют в технополисе "Москва" до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) технополис "Москва" будут открыты еще два новых завода электроники до конца текущего года, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Инвесторы вложили в новые предприятия свыше 1,3 миллиарда рублей. Там смогут работать почти 300 человек. Всего в столичной ОЭЗ статус резидента сейчас имеют 32 предприятия электроники", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Уточняется, что одна из компаний-резидентов займется разработкой и производством высокоточных электронных измерительных приборов, а также систем и техсредств измерения температуры, которые предназначаются для приборов коммерческого учета тепла и повышения энергоэффективности сферы ЖКХ.

Высокотехнологичный завод, построенный еще одной компанией-резидентом ОЭЗ, производит электронные модули и печатные платы. Ввод здания в эксплуатацию запланирован в 2022 году, а работа производственных участков начнется к весне следующего года.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского, площадь первого завода составит 2,5 тысячи квадратных метров, благодаря его строительству будет создано 90 рабочих мест.

"Экологичное производство печатных плат в ОЭЗ Москвы разместится на площади 15 тысяч квадратных метров, там смогут работать почти 200 человек", – добавил он.

В настоящее время порядка 30 предприятий-резидентов осуществляют деятельность на площадке "Алабушево". Они занимаются производством электроники, медицинских изделий, энергоэффективного оборудования, подчеркнул гендиректор ОЭЗ технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что на площадке "Алабушево" технополиса "Москва" планируется возвести два новых корпуса. Их общая площадь составит около 40 тысяч квадратных метров.

Он уточнил, что доля лабораторно-промышленных помещений составит 60% от общей площади корпусов, а строения займут порядка 38 тысяч квадратных метров, что больше, чем у трех таких же объектов, возведенных в 2021 году.

