В Москве разработали инновационную систему предотвращения пожаров на электросетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский производитель низковольтной аппаратуры разработал устройство, которое может с большей точностью идентифицировать пожароопасное искрение в электросетях. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, новинкой уже заинтересовались представители Ближнего Востока и Юго-Восточной и Центральной Азии.

Отмечается, что в перспективе производитель сможет изготавливать до миллиона таких устройств в год. Разработка прошла испытания и тесты по электробезопасности, электромагнитной совместимости, а также содержанию недопустимых химических соединений в устройствах.

Ранее сообщалось, что в технополисе "Москва" запустят производство инновационной косметической продукции. Резидент столичной особой экономической зоны к концу 2022 года начнет выпуск медицинских инъекционных препаратов для мезотерапии, а в 2023 году запустит профессиональную косметическую линейку продукции для ухода за кожей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сумма инвестиций в проект составит более 170 миллионов рублей. Территория завода, который разместился на площадке ОЭЗ в Печатниках, составляет более 1,5 тысячи квадратных метров.