Новые корпуса появятся на площадке "Алабушево" в "Технополисе "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На площадке "Алабушево" "Технополиса "Москва" планируется возвести два новых корпуса. Их общая площадь составит около 40 тысяч квадратных метров, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"На площадке "Алабушево" "Технополиса "Москва" появятся два новых лабораторно-промышленных корпуса. В их состав войдут административно-офисные и санитарно-бытовые помещения, производственно-складские цеха, службы контроля качества, диспетчерские, а также зоны отдыха, столовые и медпункты", – отметил Ефимов.

Он уточнил, что доля лабораторно-промышленных помещений составит 60% от общей площади корпусов, а строения займут порядка 38 тысяч квадратных метров, что больше, чем у трех таких же объектов, возведенных в 2021 году.

По словам Ефимова, на строительство корпусов уйдет примерно два года. Благодаря появлению новых площадок будет организовано более 500 дополнительных рабочих мест.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что будущие лабораторно-промышленные корпуса спроектированы с учетом всех новых требований.

"Они предполагают свободную планировку, высоту потолков до девяти метров и нагрузку на перекрытия до двух тонн на квадратный метр. При выборе новых арендаторов предпочтение будет отдаваться импортозамещающим производствам", – пояснил Овчинский.

По словам гендиректора "Технополиса "Москва" Геннадия Дегтева, управляющая компания экономической зоны уже выразила готовность взять на себя клиентский сервис – от обслуживания инженерных систем до сопровождения комплексной системы оперативного реагирования на ЧП.

"Опираясь на запросы предприятий, уже локализовавших производство на территории площадки "Алабушево", управляющая компания расширяет перечень услуг и сервисов для арендаторов, среди которых сегодня представители таких отраслей, как микроэлектроника, фармацевтика, приборостроение. Это делает площадку максимально комфортной для индустриальных инвесторов", – отметил Дегтев.

На сегодняшний день на площадке "Алабушево" общей площадью 157,9 гектара функционируют три лабораторно-промышленных корпуса и административное здание, предоставляющиеся компаниям в аренду. Остальные объекты возвели или продолжают строить сами резиденты для своих предприятий. При этом там работают уже 50 инновационных компаний.

Ранее сообщалось, что на зеленоградской площадке МИЭТ в "Технополисе "Москва" завершается строительство корпуса площадью более пяти тысяч квадратных метров инновационного центра в области электроники. Дегтев отмечал, что в корпусе обустроят научные и производственные участки, где будут работать коллективы АО "ЗИТЦ" и завода "Протон" совместно с учеными университета МИЭТ.

