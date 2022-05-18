Тысячу рабочих мест создадут в новом технопарке в Северном районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Северном построят новый технопарк фармацевтической компании "Фармстандарт", благодаря этому в городе появится тысяча рабочих мест, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Общая площадь застройки составит 109 тысяч квадратных метров. Планируемый объем инвестиций в проект оценивается в 13 миллиардов рублей, а ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет – в 3,3 миллиарда рублей", – заявил Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, отметил, что технопарк появится в течение пяти лет. По его словам, строительство начнется после оформления городом земельно-правовых отношений с инвестором.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что распределительный центр технопарка поможет в выстраивании логистики. Он обеспечит доступность выпускаемых лекарственных препаратов и их своевременное появление в аптеках и больницах.

Ранее сообщалось, что на зеленоградской площадке МИЭТ в "Технополисе "Москва" завершается строительство корпуса площадью более пяти тысяч квадратных метров инновационного центра в области электроники.

Как отметил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, в корпусе обустроят научные и производственные участки, где будут работать коллективы АО "ЗИТЦ" и завода "Протон" совместно с учеными университета МИЭТ.

