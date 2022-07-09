Каждый третий работающий москвич младше 35 лет – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил возрастную градацию среди работающих жителей столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По информации ведомства, примерно каждый третий сотрудник в административной деятельности, строительстве, научно-технической и транспортно-логистической сфере был младше 35 лет.

"По итогам прошлого года средняя доля молодежи, работающей во всех отраслях столичной экономики, составила 35%. Больше всего таких сотрудников было занято в гостиницах и заведениях общепита – 53%", – отметил Ефимов.

Заммэра добавил, что в сфере информационных технологий и связи 48% рабочих мест занимают молодые специалисты. В сфере финансов и страховании доля таковых сотрудников составляет 43%, а в торговле и автосервисе – 40%.

Наибольший разрыв в зарплатах между молодыми сотрудниками и опытными специалистами зафиксирован в финансах и страховании, и составляет 30%. А в сфере досуга, культуры и спорта средние зарплаты молодых специалистов лишь на 4% меньше, чем по отрасли.

Ранее первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова рассказала о возможностях, которые столица предоставляет молодым специалистам. Сейчас в базе центров "Моя работа" представлены около 1,2 тысячи вакансий для стажеров.