Каждый третий работающий москвич младше 35 лет – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов оценил возрастную градацию среди работающих жителей столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По информации ведомства, примерно каждый третий сотрудник в административной деятельности, строительстве, научно-технической и транспортно-логистической сфере был младше 35 лет.
"По итогам прошлого года средняя доля молодежи, работающей во всех отраслях столичной экономики, составила 35%. Больше всего таких сотрудников было занято в гостиницах и заведениях общепита – 53%", – отметил Ефимов.
Заммэра добавил, что в сфере информационных технологий и связи 48% рабочих мест занимают молодые специалисты. В сфере финансов и страховании доля таковых сотрудников составляет 43%, а в торговле и автосервисе – 40%.
Наибольший разрыв в зарплатах между молодыми сотрудниками и опытными специалистами зафиксирован в финансах и страховании, и составляет 30%. А в сфере досуга, культуры и спорта средние зарплаты молодых специалистов лишь на 4% меньше, чем по отрасли.
Ранее первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова рассказала о возможностях, которые столица предоставляет молодым специалистам. Сейчас в базе центров "Моя работа" представлены около 1,2 тысячи вакансий для стажеров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: