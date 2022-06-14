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Цифровизация в строительной отрасли Москвы произойдет до конца 2022 года – Загрутдинов
В столице цифровизация в строительной отрасли произойдет до конца 2022 года, рассказал в эфире телеканала Москва 24 руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
"В Москве в последние пять лет ведется активная, большая системная работа по оцифровке стройки. И, таким образом, до конца 2022 годa в основном мы перейдем в цифру... Когда у тебя все в iPad, в цифре все, у тебя, во-первых, все чертежи отображаются и с нажатием электронно-цифровой подписи ты акцептуешь и разрешаешь вести другие работы. То есть в стройке это многократно сокращает сроки строительства и, конечно же, повышает качество", – заявил Загрутдинов.
Он пояснил, что цифровизация в строительной сфере позволяет создать объект в трехмерном пространстве.
Кроме того, цифровизация позволяет облегчить процесс принятия решений. Надзорные органы могут контролировать процесс и разрешать специалистам вести дальнейшие работы с помощью электронной подписи, подчеркнул Загрутдинов.
"Поэтому у нас в ближайший год будет активная работа по переходу на цифровые технологии в строительстве. Мы в департаменте создали Центр компетенции – это молодые люди, которые будут именно развивать это направление деятельности", – уточнил Загрутдинов.
Он также добавил, что после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка ситуацию в цифровой сфере проанализировали и пришли к выводу, что есть хорошие отечественные программные продукты, с которыми департамент строительства планирует работать.
"Я думаю, мы их адаптируем до конца 2022 года. Для нас угрозы, связанной с тем, что уходят зарубежные программные продукты для проектирования и ведения строительного процесса, нет", – рассказал Загрутдинов.
Руководитель департамента строительства также рассказал о планах властей значительно увеличить объемы строительства объектов в рамках программы реновации.
"Вот в этом году мы более миллиона квадратных метров (жилья введем. – Прим. ред.), потом мы дойдем до двух, до трех миллионов квадратных метров. То есть, если говорить про ближайшие пять лет, у нас будет существенно увеличена стройка по программе реновации", – рассказал Загрутдинов.
По его словам, в рамках программы реновации строятся детские сады, поликлиники, дороги, ведется комплексное освоение территорий.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что темпы и объемы строительства в Москве снижать не планируют. Мэр отметил, что строительный сектор обеспечивает рабочие места во многих отраслях, таких как производство отечественных стройматериалов, сфера ЖКХ и логистики.
В 2022 году в столице планируют построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Почти 4,5 миллиона квадратов будет занимать жилье. В эксплуатацию рассчитывают ввести более 330 объектов.
Большое интервью Рафика Загрутдинова смотрите сегодня в 17:15 на телеканале Москва 24.
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