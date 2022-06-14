Цифровизация в строительной отрасли Москвы произойдет до конца 2022 года – Загрутдинов

В столице цифровизация в строительной отрасли произойдет до конца 2022 года, рассказал в эфире телеканала Москва 24 руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В Москве в последние пять лет ведется активная, большая системная работа по оцифровке стройки. И, таким образом, до конца 2022 годa в основном мы перейдем в цифру... Когда у тебя все в iPad, в цифре все, у тебя, во-первых, все чертежи отображаются и с нажатием электронно-цифровой подписи ты акцептуешь и разрешаешь вести другие работы. То есть в стройке это многократно сокращает сроки строительства и, конечно же, повышает качество", – заявил Загрутдинов.

Он пояснил, что цифровизация в строительной сфере позволяет создать объект в трехмерном пространстве.

Кроме того, цифровизация позволяет облегчить процесс принятия решений. Надзорные органы могут контролировать процесс и разрешать специалистам вести дальнейшие работы с помощью электронной подписи, подчеркнул Загрутдинов.

"Поэтому у нас в ближайший год будет активная работа по переходу на цифровые технологии в строительстве. Мы в департаменте создали Центр компетенции – это молодые люди, которые будут именно развивать это направление деятельности", – уточнил Загрутдинов.

Он также добавил, что после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка ситуацию в цифровой сфере проанализировали и пришли к выводу, что есть хорошие отечественные программные продукты, с которыми департамент строительства планирует работать.

"Я думаю, мы их адаптируем до конца 2022 года. Для нас угрозы, связанной с тем, что уходят зарубежные программные продукты для проектирования и ведения строительного процесса, нет", – рассказал Загрутдинов.

Руководитель департамента строительства также рассказал о планах властей значительно увеличить объемы строительства объектов в рамках программы реновации.

"Вот в этом году мы более миллиона квадратных метров (жилья введем. – Прим. ред.), потом мы дойдем до двух, до трех миллионов квадратных метров. То есть, если говорить про ближайшие пять лет, у нас будет существенно увеличена стройка по программе реновации", – рассказал Загрутдинов.

По его словам, в рамках программы реновации строятся детские сады, поликлиники, дороги, ведется комплексное освоение территорий.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что темпы и объемы строительства в Москве снижать не планируют. Мэр отметил, что строительный сектор обеспечивает рабочие места во многих отраслях, таких как производство отечественных стройматериалов, сфера ЖКХ и логистики.

В 2022 году в столице планируют построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Почти 4,5 миллиона квадратов будет занимать жилье. В эксплуатацию рассчитывают ввести более 330 объектов.

Большое интервью Рафика Загрутдинова смотрите сегодня в 17:15 на телеканале Москва 24.

