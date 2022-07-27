Эксперт оценил эффект снижения ставки по кредитам для промышленников Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трехкратное снижение ставки по льготным инвестиционным кредитам в сфере промышленности позволит предприятиям нарастить производство и лучше контролировать цены. Таким мнением в беседе с изданием "Эксперт" поделился экономист Андрей Бархота.

"Со снижением процентной ставки уменьшается не только объем ежемесячных платежей по инвестиционным кредитам, но и большее число представителей реального сектора столицы может претендовать на льготное финансирование", – отметил он.

По его словам, раньше компании, чья рентабельность не превышала 9%, часто имели проблемы с обслуживанием долгов, даже несмотря на востребованность их продукции. Теперь же таких сложностей быть не должно.

Между тем глава НПП "Темп" имени Короткова Денис Иванов напомнил, что инвесткредиты являются важным источником ресурсов, необходимых для развития и расширения производства. Предприятия вынуждены подстраиваться под новые экономические условия, однако при этом видят в сложившейся ситуации возможности для развития и освоения новых технологий.

"Драйвером здесь выступает не только предпринимательское предвидение, точный экономический расчет, но и гарантированный приток целевых денежных средств в реальный сектор экономики", – пояснил свое утверждение Иванов.

Ранее в среду Сергей Собянин подписал постановление о снижении ставки по льготным инвесткредитам для промышленности с 9 до 3%, а также об увеличении их максимального размера с 1 до 3 миллиардов рублей. Процентные ставки будут снижены как для новых заемщиков, так и по ранее одобренным кредитам.

