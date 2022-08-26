У россиянина нашли предмет, похожий на взрывное устройство, при въезде в Белоруссию

Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"

В машине россиянина, который въезжал в автодорожный пункт Брест из Польши, обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.

"В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 сантиметров, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья", – сообщили в погранведомстве.

РИА Новости, ссылаясь на белорусское ведомство, уточнило, что пропуск транспорта на границе временно приостановили. Автомобиль с обнаруженным предметом оперативно оцепили.

"На место прибыли сотрудники МЧС. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия", – сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

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