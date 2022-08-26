У россиянина нашли предмет, похожий на взрывное устройство, при въезде в Белоруссию

10:58
Фото: телеграм-канал "Пограничный комитет Беларуси"
В машине россиянина, который въезжал в автодорожный пункт Брест из Польши, обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.
"В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 сантиметров, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья", – сообщили в погранведомстве.
РИА Новости, ссылаясь на белорусское ведомство, уточнило, что пропуск транспорта на границе временно приостановили. Автомобиль с обнаруженным предметом оперативно оцепили.
"На место прибыли сотрудники МЧС. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия", – сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.
Ранее студента алтайского вуза осудили на 16 лет за подготовку к теракту. Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина сообщила, что молодой человек самостоятельно обучился созданию взрывных устройств, после чего попробовал их изготовить. Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю изъяли у студента взрывчатку и детонационные устройства. Осужденный признал вину в содеянном.
До этого москвича, который "заминировал" мэрию, приговорили к условному сроку. Причиной действий мужчины стала "ложь" властей о коронавирусе. Тогда нарушитель позвонил в администрацию мэрии с угрозой о минировании. Сотрудников из здания эвакуировали, а правоохранительные органы проверили его на наличие взрывных устройств.
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