Суд приговорил москвича, "заминировавшего" мэрию, к условному сроку

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Тверской суд Москвы приговорил к условному сроку жителя столицы, который пригрозил взорвать мэрию, если городские власти не прекратят врать о коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Там рассказали, что в начале пандемии COVID-19 в 2020 году мужчина совершил звонок в справочную мэрии Москвы и пообещал взорвать здание, если власти не перестанут распространять ложные данные о новой инфекции. Мэрию эвакуировали, а полицейские и кинологи проверили здание на наличие взрывчатки.

Телефонного хулигана вычислили и задержали. В суде москвич признался, что позвонил в мэрию в состоянии алкогольного опьянения и не может этого вспомнить, отметив, что поэтому может признать свою вину лишь частично. Тем не менее мужчина опознал свой голос на записи звонка и заявил, что раскаивается и сожалеет об этом поступке.

Тверской суд Москвы приговорил мужчину к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы условно, обязав его также найти работу и пройти курс лечения от алкогольной зависимости.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в России и Белоруссии восьмерых участников интернет-сообщества, которое занималось рассылкой ложных сообщений об угрозах взрывов в детских садах, школах, торговых центрах, а также зданиях органов власти. Всем задержанным – от 13 до 21 года. Как отметили в ФСБ, спецоперация проводилась в сотрудничестве с КГБ Белоруссии.