Неизвестный бросил в здание орловской администрации бутылки с зажигательной смесью

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Неизвестный бросил в здание администрации Орловской области 2 бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Андрея Клычкова.

"В 07:50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить", – сообщил Клычков.

Он добавил, что в процессе тушения возгорания один из сотрудников получил ожоги. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что москвича, "заминировавшего" мэрию, приговорили к условному сроку. Мужчина пообещал взорвать здание, если власти не прекратят давать ложную информацию о коронавирусе. Сотрудников мэрии тогда эвакуировали, а кинологи провели проверку на наличие взрывчатки в здании.

Тверской суд Москвы приговорил мужчину к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы условно, обязав его также найти работу и пройти курс лечения от алкогольной зависимости.

До этого в РФ и Белоруссии задержали 8 человек, которые состояли в интернет-группе, рассылавшей сообщения с ложными угрозами взрывов. По данным сотрудников ФСБ и КГБ, возраст участников составил от 13 до 21 года. До задержания они угрожали заминировать детские сады, школы, а также здания органов власти.