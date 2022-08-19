Студента алтайского вуза осудили на 16 лет за подготовку к теракту

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Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении студента алтайского вуза, который готовился устроить теракт в Барнауле. Об этом сообщает РИА Новости.

Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина рассказала, что молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205.3 УК РФ, частью 1 статьи 223.1 и частью 1 статьи 222.1. По словам Антошкиной, студент самостоятельно обучился, а затем изготовил взрывные устройства.

"Их он планировал использовать для осуществления террористической деятельности на объектах социальной сферы", – объяснила помощник прокурора.

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю изъяли у студента взрывчатку и детонационные устройства. Свою вину молодой человек признал.

22-летний житель Барнаула проходил обучение в местном филиале РАНХиГС. В отношении него избрано наказание в виде 16 лет лишения свободы, а также штраф в размере 120 тысяч рублей.

Суд также признал виновной женщину, которая в социальных сетях выразила одобрение действиям молодого человека. Ее оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Накануне сообщалось, что ФСБ России задержала в Москве, Красноярске и Новосибирске членов ячейки запрещенной в РФ исламистской организации "Катиба Таухид валь-Джихад".