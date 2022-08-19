ФСБ уличила жителей Московского региона в переводах денежных средств украинскому фонду

12:15
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Трех жителей Московского региона уличили в переводах денежных средств украинскому фонду "Вернись живым", помогающему ВСУ тепловизорами и беспилотниками, сообщили в УФСБ.
"УФСБ России по городу Москве и Московской области выявлены граждане РФ, намеревавшиеся совершить преступление, предусмотренное статьей 275 УК России ("Государственная измена")", – приводит РИА Новости заявление ведомства.
Как отметили в пресс-службе, установленные граждане переводили деньги на счет фонда в период специальной военной операции на Украине.
Уточняется, что фонд "Вернись живым" с 2014 года финансово помогает военным ВСУ в приобретении беспилотников, тепловизоров и приборов ночного видения, а также обучении военнослужащих.
По данным ведомства, гражданам было объявлено официальное предостережение.
Ранее ФСБ задержала в Краснодаре гражданина РФ – агента Службы безопасности Украины за шпионаж. По данным спецслужбы, россиянином был установлен контакт с представителями СБУ, по заданию которых он незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ.
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