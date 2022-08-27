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Политика

08:47

В Анголе усомнились в целесообразности планов Европы заменить газ из РФ африканским

политикабезопасность

Фото: AP Photo/Alfred de Montesquiou, File

Отказ Европы от российского газа в пользу африканского способен негативно повлиять на ее экономику. Такое мнение в интервью РИА Новости заявил посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.

"Импорт этого продукта из Африки может серьезно сказаться на европейской экономике, поскольку его стоимость будет явно выше, чем газа из России", – сказал дипломат.

Он отметил, что Брюссель может вести переговоры о поставках голубого топлива с кем угодно, это его право. В то же время представитель Анголы, вспоминая заявление канцлера ФРГ о необходимости работы над газопроводом через Иберийский полуостров, заметил, что реализация проекта может занять слишком много времени.

Накануне цена газа в Европе превысила 3 500 долларов впервые с начала марта. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до 3 541 доллара за одну тысячу кубометров.

Ранее ситуацию с подорожанием газа в Европе прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав ее результатом "восхитительной комбинации" политиков Евросоюза. Также он допустил, что к концу года газ в Европе вырастет в цене вплоть до 4 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ пробили отметку в три тысячи долларов впервые с марта 2022 года

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