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Данные торгов на Лондонской бирже показали, что цена газа в Европе превысила 3 500 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта.
Общий рост стоимости газа с начала дня составил около 11%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до 3 541 доллара за одну тысячу кубометров.
Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин выразил мнение, что подорожание газа до трех тысяч долларов за тысячу кубометров является только началом проблем европейцев.
По словам специалиста, у Брюсселя и Москвы разные подходы к решению энергетического вопроса. Первый хочет получить газ в обмен на турбину, второй нуждается в гарантиях снятия санкций в области технологий, что в дальнейшем позволит ей без проблем эксплуатировать силовую установку.
До этого стало известно, что мировые цены на газ резко пошли вверх на фоне сообщений о "Северном потоке". В "Газпроме" сообщили, что единственную турбину газопровода остановят 31 августа для ремонта. Период проведения работ обозначили как трое суток.
Транспортировку газа по "Северному потоку" приостановят 31 августа
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