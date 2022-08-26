Болгария обсудит с "Газпромом" возобновление поставок газа

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Болгария планирует возобновить переговоры с "Газпромом" по поводу поставок энергоносителей. Об этом пишет издание Nova со ссылкой на министра энергетики технического правительства страны Росена Христова.

"Мы сказали им (российской стороне. – Прим. ред.), что готовы возобновить переговоры по поводу контракта и что у нас есть предложения по поводу ряда изменений для оптимизации", – сказал чиновник.

Между тем журналисты поинтересовались у него, как он смотрит на то, что деньги от продажи газа Россия будет тратить на финансирование спецоперации на Украине. На это Христов заявил, что российское топливо сегодня и так покупается, но через третьи лица и дороже.

Кроме того, по его мнению, заботиться стоит о том, чтобы газ у РФ не покупала Германия.

23 марта этого года Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами, в число которых входит и Болгария, только в рублях.

Спустя несколько дней "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" до их оплаты в соответствии с новым порядком.

В конце июля посол РФ Элеонора Митрофанова напомнила, что договор Болгарии с "Газпромом" действует до конца года, поэтому поставки могут быть возобновлены, как только София решит платить по схеме, по которой требует Москва.

