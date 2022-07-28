Посол РФ заявила о готовности Москвы возобновить поставки газа в Болгарию

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Россия готова возобновить поставки газа в Болгарию при желании этой страны, заявила посол РФ Элеонора Митрофанова в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что договор с "Газпромом" действует до конца года. Митрофанова подчеркнула, что поставки возобновятся, как только Болгария решит платить по схеме, по которой требует Москва.

"Я думаю, все возможно, все только зависит от политической воли и от серьезной доли прагматизма", – сказала Митрофанова.

Дипломат выразила надежду, что этот прагматизм возобладает над нынешней позицией Болгарии, хотя каких-либо сигналов пока не поступало.

27 апреля "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" до их оплаты в соответствии с новым порядком. После этого Болгарская федерация промышленных потребителей предупредила премьер-министра страны Кирилла Петкова, что начнет протесты из-за возможного повышения цен на газ.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

