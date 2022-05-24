Болгария обсудит с Еврокомиссией вопрос оплаты газа РФ в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вопрос об оплате Болгарией российского газа в рублях в ближайшее время будет обсужден с представителями Еврокомиссии, заявил глава Минэнерго страны Александр Николов.

"Это очень хороший вопрос, который мы поднимем на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким", – отметил он в интервью bTV.

Болгарский министр добавил, что будет поднят вопрос о том, какие поставки газа нарушают санкции Евросоюза против РФ, а какие – нет.

По его словам, при открытии рублевых счетов для оплаты газа необходимо учитывать, является компания государственной или частной.

27 апреля "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" до их оплаты в соответствии с новым порядком. После этого Болгарская федерация промышленных потребителей предупредила премьер-министра страны Кирилла Петкова, что начнет протесты из-за возможного повышения цен на газ.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

