В Турции рассказали о деталях оплаты поставок российского газа в рублях

Фото: depositphotos/infocusvideo

Детали, касающиеся механизма оплаты поставок российского газа в Турцию в рублях, станут известны в ближайшие дни, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез. Об этом сообщает Anadolu.

"Процент оплаты в рублях пока называть не хотим, в ближайшее время цены, график и другие детали будут уточнены", – сказал он.

По словам Донмеза, Москва и Анкара также ведут переговоры по оплате части поставок газа из РФ в турецких лирах.

5 августа Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи договорились о частичной оплате российского газа в рублях. По мнению вице-премьера РФ Александра Новака, такая договоренность уже свидетельствует о новом этапе в отношениях России и Турции.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.